Alcoolisé, il fonce à plus de 250 km/h sur l’autoroute près de Melun

Malgré les 130 km/h autorisés, ce quadragénaire a roulé le 6 décembre à 251 km/h sur l’autoroute près de Melun, ce qui, selon la gendarmerie, constitue un record de vitesse sur cette partie de la route. Intercepté, il s’est également avéré être sous l’emprise de l’alcool. Sa voiture et son permis lui ont été retirés.

Un homme de 43 ans alcoolisé a été intercepté dimanche 6 décembre par la gendarmerie après avoir été flashé à 251 km/h au lieu des 130 km/h autorisés sur l’A5, à hauteur de Saint-Germain-Laxis, au nord de Melun, dans le sens Province-Paris, rapporte Actu.fr.

Ce record de vitesse sur cette partie de l’autoroute a été établi vers 16h. Les gendarmes du peloton motorisé de Montereau-Fault-Yonne ont dû intervenir. Ils lui ont retiré son permis et ont emmené en fourrière sa voiture, une BMW Série 5.

Des infractions relevées

Le conducteur écopera d’une amende pour excès de vitesse de plus de 50 km/h et conduite sous l’empire d’un état alcoolique et devra payer des frais de fourrière.

Raccompagné par son épouse, le mis en cause est reparti libre.