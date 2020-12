Jets de pierres et tir de mortier d’artifice attendaient des policiers venus après un appel signalant une bagarre

Une patrouille de police, venue à la suite d’un appel pour un différend à Cholet samedi 5 décembre au soir, s’est retrouvée dans un guet-apens, fait savoir Ouest-France.

À leur arrivée, les fonctionnaires ont été attaqués par une quinzaine d’individus, qui les attendaient vraisemblablement.

Jets de pierres et autres projectiles ainsi que des tirs de mortiers d’artifice ont accueilli les policiers. Les trois agents qui pensaient intervenir pour une bagarre ont pu rejoindre leur voiture et quitter les lieux. Toutefois, ils ont été blessés, car l’un des agresseurs s’étant rapproché avant leur départ. Un policier a été blessé par une pierre et un autre par un tir de mortier d’artifice. Leur véhicule a également été dégradé.

Aucune interpellation

Afin d’interpeller les agresseurs, des renforts ont été appelés pour retourner sur place. Cependant, les assaillants avaient déjà pris la fuite.

L’enquête a été confiée au Groupe d’appui judiciaire (GAJ) du commissariat de la ville.