Il grimpe à main nue les 58 étages de la tour Montparnasse en une heure - vidéo

Il a fallu à cet athlète une heure pour gravir la tour Montparnasse samedi 5 décembre. L’édifice parisien de 209 mètres de haut n’est pas sa première aventure dans le genre: par le passé, il avait escaladé la tour Eiffel et deux immeuble à La Défense.

Samedi 5 décembre, le youtubeur français Léo Urban a escaladé sans gants et sans aucune sécurité la tour Montparnasse. La vidéo de l’événement a été diffusée sur Instagram.

Le 27 novembre, il avait confié sur sa page ses projets quant à l’escalade de cet édifice de 209 mètres de haut et de 58 étages.

Selon lui, la température ressentie était de 0 degré ce jour-là et il était confronté à des bourrasques à 45km/h. Dans une dizaine de jours il publiera la séquence présentant son escalade filmée à l’aide d’une caméra fixée sur sa tête.

Des policiers ont tenté de l’arrêter à mi-chemin mais il a continué sa course. À son arrivée au sommet, il a été interpellé pour «ascension non autorisée d'un monument», précise Le Parisien. Conduit au commissariat du 15e, il en est ressorti deux heures plus tard.

Ce Parisien avait par le passé déjà escaladé d’autres édifices, notamment la tour Eiffel et les immeubles Engie et Ariane de La Défense.