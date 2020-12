Un ancien maire qui a harcelé sexuellement son jeune adjoint condamné à de la prison

Six mois de prison avec sursis et 2.000 euros d’amende, c’est ce dont a écopé l’ancien maire d’Écurcey (Doubs) pour préjudice moral sur son adjoint qu’il avait harcelé sexuellement en 2014-2015.

L’ex-maire d’Écurcey (Doubs) Jean-Claude Mougin, qui a quitté son poste en 2019, a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir harcelé sexuellement son deuxième adjoint, rapporte L’Est républicain.

Les juges ont constaté qu’entre mars 2014 et février 2015 l’ancien officiel avait adressé près de 360 textos à connotation sexuelle à son subalterne alors âgé de 33 ans. Ce dernier a fini par déposer plainte, mais le dossier a été classé sans suite par le parquet.

«J’ai dérapé»

Le jeune homme, qui confie avoir perdu le sommeil et ne plus avoir osé aller à la mairie, a alors saisi le doyen des juges d’instruction. L’ancien édile a fini par être mis en examen pour harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité et placé sous contrôle judiciaire.

Devant les magistrats, M.Mougin a reconnu avoir «dérapé», expliquant son insistance «dans certains mots et comportements» de sa victime qu’il aurait «mal interprétés». Déclaré coupable, l’ex-maire du village de 300 habitants a été condamné à six mois de prison avec sursis et à verser 2.000 euros pour préjudice moral à son adjoint qu’il avait d’ailleurs démis de ses fonctions en juillet 2015.