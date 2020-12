Un schizophrène attaque au couteau des passants dans le 92, 3 blessés dans un état grave

Les victimes, attaquées et frappées notamment au niveau du dos, des omoplates et du torse, ont été transportées à l'hôpital, a-t-elle ajouté.

L'auteur présumé, interpellé et placé en garde à vue, souffre de «troubles psychologiques graves» de type schizophréniques, a précisé la préfecture en soulignant que le geste n'avait «aucune connotation terroriste ou communautariste».

L'enquête a été confiée au Service départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine.

L'attaque a eu lieu sur la voie publique, vers 19h45, au niveau de la rue Maurice Utrillo, non loin de la gare RER, expliquent les pompiers, cités par France Bleu.

Le parquet de Nanterre confirme une «triple tentative de meurtre», souligne la radio.