De peur qu'une altercation routière dégénère, il sort un pistolet pour la stopper

Un automobiliste a été interpellé après avoir dégainé un pistolet dans une altercation, rapporte France Bleu. Les faits se sont produits dans la soirée du 18 décembre à Saint-Ambroix, dans le Gard.

Selon le média, un conducteur a alerté la brigade des gendarmes après avoir été menacé par un autre usager de la route avec une arme de poing, suite à une altercation pour non-respect d’une priorité.

Le mis en cause a été rapidement arrêté devant son domicile grâce aux indications données par l’automobiliste aux militaires.

L’individu, porteur de l’arme de poing exhibée, a reconnu les faits et n’a opposé aucune résistance. Comme le précise France Bleu, l’homme a expliqué avoir eu peur que la situation ne dégénère lors de l’altercation et a montré l’arme pour la stopper.

D’autres armes retrouvées

En outre, d’après le média, lors d’une perquisition effectuée au domicile du mis en cause, d’autres armes ont été découvertes: trois pistolets automatiques 9 mm, un révolver 38 SPE et un révolver 357 Magnum, ainsi que neuf fusils ou carabines de calibres 12, 22 LR, 9 mm, 223 REM, 308 WIN, certaines avec lunettes et une avec un silencieux. Mais toutes sont détenues légalement dans le cadre du tir sportif de compétition, comme l’indique France Bleu.

L’individu arrêté a été présenté au parquet d’Alès et s’est vu délivrer une convocation avec une reconnaissance préalable de culpabilité pour le mois de mai prochain.

Les armes n’ont pas été restituées.