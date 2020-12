Le chef étoilé Philippe Etchebest donne ses pronostics pessimistes sur la réouverture des restaurants

Malgré la possible réouverture annoncée par le gouvernement des restaurants et bars au 20 janvier, le chef étoilé Philippe Etchebest prédit un nouveau reconfinement.

«On ne sera jamais ouverts le 20 janvier», déclare-t-il au micro de RTL, persuadé qu'il ne pourra remettre son tablier qu'à partir de «février-mars».

Persuadé qu’«on ne devrait pas avoir à choisir entre l'économie et la santé», Philippe Etchebest ne cache pas sa colère:

«Personne n'a envie de mourir du Covid-19, mais on n'a pas envie non plus de mourir des conséquences économiques. Les dommages collatéraux vont être terribles», déplore le chef.

Les Français s’avèrent pessimistes, selon un sondage

Selon le dernier sondage Opinion Way-Square pour Les Échos, 81% des Français s’attendent à ce que la situation économique se dégrade encore davantage prochainement.

Plus de la moitié des Français (56%) se sont prononcés contre la fermeture des bars et des restaurants, et 58% contre la suspension de l’activité culturelle (théâtres, musées) jusqu’au 7 janvier au moins.