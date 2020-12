Ils torturent et brûlent un ami à une soirée dans le Morbihan

Un jeune homme de 20 ans a été humilié et torturé par sept «amis» pendant une fête alcoolisée dans un appartement en Bretagne. Il a été brûlé, déshabillé et amené à l’extérieur, indique Ouest France. La victime a porté plainte. Quatre individus ont été mis en cause, dont deux écroués

Lors d’une soirée d’anniversaire bien arrosée, un jeune homme a été torturé par sept personnes dans un appartement de Ploërmel, dans le Morbihan, dans la nuit du 12 au 13 décembre, relate Ouest France.

Après avoir trop bu, le jeune de 20 ans a été humilié par les autres fêtards. Il était dans un état de «demi-coma éthylique», précise la gendarmerie citée par le quotidien.

Les individus l’ont déshabillé pour le flageller. Ils l’ont également brûlé. Nue, la victime aurait été amenée à l’extérieur.

Alertées par des témoins, les forces de l’ordre sont arrivées vers 01h30. Le jeune homme a été conduit à l’hôpital. Plus tard, il a porté plainte.

Les faits confirmés par des vidéos

Une enquête a été ouverte. Soupçonnés d’actes de torture et de barbarie, violences aggravées, les sept individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Quatre ont été mis en cause et déférés au tribunal. Deux personnes ont été incarcérées.

L’enquête est toujours en cours. Les faits ont été confirmés par des vidéos trouvées dans les smartphones des suspects. Les mis en cause risquent plusieurs dizaines d’années de prison.