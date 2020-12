Pendant quatre mois, il vit sans nourriture, séquestré dans un grenier par son père

Un homme de 39 ans a été séquestré durant des mois dans un grenier à Malmerspach, dans le Haut-Rhin, par son père, qui l’a en plus privé de nourriture. Le mis en cause de 70 ans a été placé en garde à vue.

Un drame familial hors du commun vient d’être révélé par les gendarmes intervenus dans le village de Malmerspach, dans le Haut-Rhin, dont un habitant était séquestré dans un grenier et privé de nourriture, raconte L’Alsace.

Mercredi 23 décembre, les militaires ont reçu l’appel d’une femme affirmant que son fils âgé de 39 ans avait donné un violent coup de poing à son mari de 70 ans. Or, arrivés sur place, les gendarmes ont dû conduire le trentenaire à l’hôpital, car l’homme présentait tous les signes de la malnutrition et souffrait d’une maigreur cadavérique.

Interdiction de manger

Il a alors expliqué aux gendarmes qu’il avait perdu son emploi il y a un an et s’était vu contraint de revenir vivre chez ses parents. Pourtant, son père lui a fait vivre un enfer, l’installant dans le grenier qu’il ne pouvait pas quitter. Il avait aussi interdiction de manger à sa faim et devait descendre la nuit pour finir les restes. Son père s’en est aperçu et aurait alors fermé la porte du grenier pour qu’il n’en sorte plus.

Selon L’Alsace, les faits relatés auraient duré au moins quatre mois. Le septuagénaire a été placé en garde à vue et doit être déféré au parquet. Quant à son fils, il ne sera pas poursuivi pour les violences qu’il a toutefois reconnues.