Un policier traîné sur plusieurs mètres par un chauffard à Marseille

Un banal contrôle routier a failli se terminer en drame dans le 4e arrondissement de Marseille, lorsqu’un agent de la brigade VTT a tenté d’interpeller un véhicule au pare-chocs qui frottait le sol et à l’éclairage défectueux, raconte France Soir.

Alors que l’agent et ses collègues s’approchaient du véhicule, ce dernier a effectué une marche arrière avant de faire crisser ses pneus et de foncer tout droit vers les policiers. Tous sont parvenus à esquiver la voiture, sauf un qui a été percuté et traîné avec son vélo sur plusieurs mètres.

À ce moment, un autre véhicule arrivant en face a embouti celui du chauffard, qui s’est arrêté. Le policier s’est alors retrouvé coincé contre un véhicule en stationnement. Blessé, il a fini par être évacué à l’hôpital de La Timone.

L’agresseur refuse de se rendre

Le chauffard a de nouveau tenté de prendre la fuite après s’être enfermé dans sa voiture, mais il s’est avéré qu’il avait cassé sa direction dans la collision. L’homme refusant de se rendre, les policiers ont dû briser l’une des vitres de son véhicule avant de l’en extraire et de le menotter.

Selon Actu 17, l’individu, âgé de 21 ans, est bien connu des services de police. Placé en garde à vue, il est désormais visé par une enquête pour refus d’obtempérer et violences volontaires avec arme par destination sur personne dépositaire de l’autorité publique.