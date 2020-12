La station du métro parisien Bonne nouvelle annonce «L’année 2020 est finie!» - photos

La station des lignes 8 et 9 du métro parisien Bonne Nouvelle a choisi une façon peu ordinaire de souhaiter un joyeux Nouvel An aux usagers. La RATP a rajouté une inscription composant une phrase entière avec son nom: Bonne Nouvelle L’année 2020 est finie!

Alors que l’année 2020, qui a été marquée par la pandémie de Covid-19 ayant entraîné de nombreuses mesures sanitaires restrictives, arrive à sa fin, la station du métro parisien Bonne Nouvelle a été joyeusement décorée par une inscription annonçant: «L’année 2020 est finie!».

[#31décembre] Nous étions #MobilisésEnsemble cette année, nous le serons bien sur l’année prochaine mais pour terminer l’année sur une note plus légère notre station Bonne Nouvelle vous le dit tout net ⤵️#BonneNouvellelAnnéeEstFinie

| 😉 #RATP pic.twitter.com/nZFriPmYwx — RATP Group (@RATPgroup) December 31, 2020​

Ce message a été affiché dans la double station située sur les lignes 8 et 9 du métro parisien.

Il s’agit pour la RATP de «terminer l’année sur une note plus légère» et de souhaiter à ses usagers une bonne fin d’année et un bon Réveillon, selon son compte Twitter.

«Pour tourner définitivement la page 2020, notre station Bonne Nouvelle l’affirme bien haut Bonne Nouvelle l’Année Est Finie», a écrit la RATP sur le réseau social.