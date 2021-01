L’éboueur guyanais cité en exemple par Macron lors de ses vœux lui lance un reproche

Marie-Corentine, infirmière à Limoges, Lucas, généreux donateur d’une tablette à Béthune; Gérald, chef d’une entreprise de masques à Angers… Lors de ses vœux pour l’année 2021, Emmanuel Macron a rendu hommage à des Français qui ont fait front face au Covid-19. Parmi eux figure l’éboueur Jean-Luc, en Guyane.

Message au Président

«Avec ses collègues Anthony et Maxime, ils n’ont jamais cessé de travailler depuis le début de la pandémie. Au plus fort du confinement, ils constituaient cette deuxième ligne qui a permis au pays de continuer à vivre et à la vie de continuer», a prononcé Emmanuel Macron.

Cité en exemple, cet homme a décidé de transmettre en retour un message au Président. Contacté par Guyane la 1ère, il a ainsi révélé que la prime de 1.000 euros promise ne lui avait pas été payée:

«Les primes de 1.000 euros que vous avez mises en ligne et qu’on devait toucher, je n’ai jamais touché ça. J’ai toujours assuré le service minimum. J’estime que mon équipe et moi, on devrait avoir ces primes-là. Je ne pense pas que ce soit une montagne pour vous!».

Ces primes, d’un montant maximum de 1.000 euros, avaient été mises en place au début de l’épidémie pour les salariés «en première ligne». Mais le montant varie beaucoup en fonction du poste et de l’entreprise.