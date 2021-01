«Shoote dans sa tête»: deux policiers agressés par une quinzaine d’individus en Seine-Saint-Denis – vidéo

Un contrôle routier s’est transformé en violente agression contre des policiers à Aulnay-sous-Bois. L’un des mis en cause a rameuté une quinzaine d’individus qui s’en sont pris à deux agents. Une vidéo des faits a été postée sur les réseaux sociaux.

Deux policiers ont été violemment pris à partie à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, par une quinzaine d’agresseurs, rapporte Actu 17. Les agents ont voulu contrôler deux individus à moto, dans la cité des 3.000.

Le conducteur n’ayant pas ses papiers sur lui, son acolyte a alors proposé d’aller les chercher à son domicile voisin. Les policiers ont accepté mais l’homme est revenu quelques instants plus tard accompagné d’une quinzaine d’individus agressifs.

«Shoote dans sa tête!»

Des heurts ont alors éclaté. Les deux agents ont malgré tout tenté d’interpeller l’un des mis en cause, mais ont essuyé de nombreux coups de pieds et de poings. Un homme campé dans un véhicule, à quelques mètres de la scène, a filmé les événements. Sur la vidéo, postée sur les réseaux sociaux, il est possible de l’entendre encourager les agresseurs. «Niq**-le ! Shoote dans sa tête!», s’exclame-t-il notamment.

🇫🇷 Aulnay-sous-Bois : Deux policiers agressés et frappés par une quinzaine d'individus lors d'un contrôle

►Les deux fonctionnaires sont blessés



Les policiers ont dû être transférés à l’hôpital. Une de leurs motos a été endommagée. Une enquête a été ouverte mais aucune interpellation n’a pour l’heure été effectuée.