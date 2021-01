Des croix gammées peintes sur deux églises de village en Seine-et-Marne

De nouvelles croix gammées ont été découvertes en Seine-et-Marne. Les symboles ont été tagués sur les églises des Écrennes et d’Échouboulains, ainsi que sur la mairie de Vaux-le-Pénil.

Une semaine après la découverte de croix gammées inscrites sur des dizaines de tombes du cimetière de Fontainebleau, d’autres tags ont été retrouvés à Échouboulains, Écrennes et Vaux-le-Pénil, rapporte Actu.fr.

Aux Écrennes, un adjoint au maire a découvert ce lundi 4 décembre trois croix gammées peintes en rose sur le mur en pierres situé à l’arrière de l’église Saint-Laurent. Le même matin, un agent municipal a fait une découverte identique sur l’église d’Échouboulains, qui date du XIXe siècle.

Dimanche 3 janvier, des tags similaires ont été trouvés sur la mairie de Vaux-le-Pénil. «C’est la première fois que la mairie est taguée, on est stupéfait», souligne le maire, Henri de Meyrignac, qui déposera plainte.

Le préfet de Seine-et-Marne condamne ces actes «avec la plus grande fermeté» et assure que police et gendarmerie sont mobilisées.