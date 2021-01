Un organisateur de la fête sauvage en Bretagne mis en examen

Un organisateur de la fête sauvage qui a réuni 2.400 personnes au sud de Rennes à l'occasion du Nouvel An a été mis en examen, a annoncé le procureur de la République de Rennes.

Un des organisateurs de la fête sauvage au sud de Rennes à l'occasion du Nouvel An a été mis en examen ce lundi 4 janvier, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, a annoncé le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc.

Devant la presse, M.Astruc a précisé que cet homme, né en 1999, est sans antécédent judiciaire. Il a été mis en examen notamment pour organisation illicite de cette manifestation, mise en danger de la vie d'autrui ou encore tenue illicite d'un débit de boisson. Le procureur a requis un placement en détention.

Près de 2.400 participants

La rave party sauvage qui se tenait à Lieuron depuis jeudi 31 décembre avec environ 2.400 personnes venues de France et de l'étranger s'est terminée le 2 janvier. Plus de 1.600 verbalisations ont été effectuées et du matériel a été saisi.

Selon un tweet du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, les gendarmes ont établi «1.225 infractions Covid (masques-rassemblement-couvre-feu) + 420 infractions diverses dont 225 en lien avec les stupéfiants».