Une jeune femme séquestrée et violée par plusieurs personnes en Seine-et-Marne

Une femme de 26 ans a été retenue de force et violée par trois femmes et deux hommes dans un appartement en Seine-et-Marne le lendemain de son anniversaire. Elle a été libérée par la police alors qu’elle tentait de s’échapper par la fenêtre.

Une femme de 26 ans, qui fêtait son anniversaire le 28 décembre, a été entraînée ce jour-là par plusieurs connaissances féminines dans un appartement à Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne), relate Le Parisien. Les invités y ont bu de l’alcool et consommé des stupéfiants.

Le lendemain dans l’après-midi, la situation a dégénéré. Des femmes l’ont forcée à se déshabiller et à subir des attouchements et des violences. Au moins un homme lui aurait également imposé des fellations, précise le quotidien.

Ce calvaire aurait en partie été filmé et des vidéos auraient été partagées sur Facebook.

La police arrive

La victime a ensuite tenté de s’évader par une fenêtre. Des témoins ont alors appelé la police en pensant à une tentative de suicide. Une fois dans l’appartement, les agents ont compris ce qu’il s’y passait. La victime leur a raconté avoir été séquestrée et torturée.

Les agresseurs présumés, trois femmes et deux hommes d'une vingtaine d'années, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils ont été mis en examen le 2 janvier pour séquestration, viol et actes de torture et de barbarie, avant d’être placés en détention provisoire.

L’investigation a été confiée à la police judiciaire et au commissariat de Meaux.