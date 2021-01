Un septuagénaire handicapé agressé à Toulouse pour une simple remarque

Pour une simple remarque: un septuagénaire, sa femme et leur fils ont été agressés par deux adolescents dans le métro toulousain, relate Actu Toulouse le 7 janvier. Les jeunes, interpellés par les policiers du métro et placés en garde à vue, ont été déférés devant le juge des enfants.

Alors que deux adolescents âgés de 14 et 16 ans mangeaient des graines de tournesol sur le quai du métro à Toulouse (Haute-Garonne) le 5 janvier, un homme de 72 ans en fauteuil roulant leur a fait une remontrance qui lui a ensuite valu 1 jour d’incapacité totale de travail (ITT), rapporte un récent article d’Actu Toulouse.

Après sa remarque condamnant les garçons qui crachaient au sol -comportement loin d'être intelligent à l'ère de l’épidémie de Covid-19- ceux-ci s’en sont violemment pris au septuagénaire, est-il précisé.

Les adolescents déférés devant le juge des enfants

L’épouse de l’auteur de la remarque, âgée de 54 ans, a elle aussi été agressée et s’est vu également attribuer 1 jour d’incapacité totale de travail. Le fils du couple, âgé de 24 ans, n’a pas non plus été épargné, précise le média.

Grâce à l’intervention des policiers du métro, les deux agresseurs ont été interpellés, détaille Actu Toulouse. À l’issue de leur garde à vue, les adolescents ont été déférés devant le juge des enfants.