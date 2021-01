Plus de 20 lycéens hospitalisés dans l’Oise avec des maux au ventre et des vomissements 

Plus de 20 élèves d’un lycée de Grandvilliers ont été hospitalisés le 8 janvier avec des maux au ventre et souffrant de vomissements. Selon Le Parisien, la piste d’une intoxication alimentaire est privilégiée.

Les secours sont intervenus le 8 janvier au lycée professionnel Jules-Verne, à Grandvilliers (Oise), pour prendre en charge 26 élèves souffrant de malaises, rapporte Le Parisien.

«Ils [les pompiers, ndlr] m'ont appelée pour connaître les allergies de ma fille», a dit au média une mère de famille dont l’enfant souffrait d’un «mal au ventre».

«Beaucoup d'autres élèves ont vomi», a-t-elle ajouté.

Selon les pompiers cités par Le Parisien, au total 20 jeunes ont dû être hospitalisés, certains au centre hospitalier de Beauvais et d'autres au CHU d'Amiens.

«Au début, il y avait seulement huit élèves qui se plaignaient de maux de ventre et de douleurs», d’après le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Oise. Mais un peu plus tard la situation s’est aggravée et 26 jeunes «ont été examinés». Certains ont été placés sous perfusion, précise le média.

Une intoxication alimentaire en cause?

Comme le relate Le Parisien, la direction de l’établissement s’est adressée par message aux parents d’élèves, évoquant «un état de santé rassurant» et invitant les familles à la prudence.

«Si d'aventure votre enfant manifestait des symptômes similaires, nous vous invitons à contacter le SAMU (15)», a-t-elle indiqué.

La piste de l’intoxication alimentaire reste pour l’instant privilégiée mais devra être confirmée.

«On sait que tout le monde a mangé à la cantine, mais on n'en sait pas plus pour le moment», ont précisé les représentants du Sdis.