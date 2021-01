Un camion de pompiers retrouvé carbonisé dans le Puy-de-Dôme

Après qu’un camion de pompiers a été volé dans le Puy-de-Dôme le 8 janvier, il a été retrouvé carbonisé à une trentaine de kilomètres de la caserne. Plusieurs éléments en avaient été pris dont le moteur et les roues, indique La Montagne.

Des inconnus ont fait irruption dans la caserne de sapeurs-pompiers de Ravel dans le Puy-de-Dôme pour dérober un fourgon d’incendie, relate La Montagne.

La porte des locaux a été forcée à l’aide d’un pied-de-biche vers 19h15 le 8 janvier, indique le quotidien.

Le camion de marque Renault n’a été retrouvé que le lendemain matin à une trentaine kilomètres, près de Puy-Guillaume. Il avait été incendié et abandonné. En plus de cela, diverses pièces mécaniques manquaient dont le moteur et les roues.

Tout au long de leur parcours, les malfaiteurs avaient jeté sur la route du matériel qui se trouvait à bord.

Enquête ouverte

Une plainte a été déposée par le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme (SDIS 63). Les investigations seront menées par la gendarmerie, précise La Montagne.

Des faits similaires se sont déroulés il y a quelques années dans une commune de Joze, située à proximité de celle-ci, a précisé le quotidien.