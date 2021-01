Un policier arrêté pour avoir abattu une automobiliste qui avait percuté son collègue

Un policier a tiré sur une automobiliste qui cherchait à fuir un contrôle à Bayonne en percutant au passage l’un des fonctionnaires, selon les informations d’Europe 1. La conductrice a succombé à ses blessures et l’agent qui a fait feu a été placé en garde à vue.

Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 janvier, une automobiliste a été abattue par un policier après en avoir percuté un autre lors d’un contrôle à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), rapporte Europe 1. Le fonctionnaire qui a tiré a été placé en garde à vue.

Les faits se sont déroulés vers une heure du matin, au niveau de l’avenue maréchal Soult, précise le média. Les forces de l’ordre ont remarqué qu’un véhicule zigzaguait et ont tenté de le stopper sans y parvenir. Il a finalement été intercepté plus loin, mais la conductrice a redémarré lorsque les agents sont descendus de leur voiture et se sont portés à sa hauteur.

L’un d’eux a été percuté et s’est retrouvé légèrement blessé au genou. Un autre a alors fait feu sur l’automobiliste, laquelle a succombé à ses blessures environ deux heures plus tard.

Deux enquêtes ouvertes

Toujours selon Europe 1, la conductrice, âgée de 37 ans, était connue des services de police pour des faits de délit de fuite, de vol et de menaces de mort. Deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes, l’une concernant la tentative d’homicide sur les forces de l’ordre, l’autre le tir du policier. Ce dernier, placé en détention, sera interrogé afin de livrer les détails de son intervention.