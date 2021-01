Une campagne de promotion de La Ciotat vivement critiquée pour cette photo d’une femme en bikini

Le choix des photos pour promouvoir sur les réseaux sociaux et dans la presse La Ciotat, station balnéaire des Bouches-du-Rhône, a provoqué de multiples critiques. La première image montre une jeune femme en bikini vue de dos, la deuxième un homme en maillot de bain. Il y a également le slogan «…et parce qu’il en faut pour tout le monde».

Corps de la femme présenté comme un «objet de plaisir»

La conseillère municipale Mireille Benedetti, opposante à la maire LR Arlette Salvo, a appelé le «responsable de cette #BadPub» à rembourser son coût à la Ville de La Ciotat.

​Les écologistes de La Ciotat et d’Aubagne ont également critiqué dans un communiqué une telle campagne de promotion. «Il apparaît complètement anachronique qu'en 2021 une collectivité locale soit amenée à utiliser le corps de la femme présenté comme un objet de plaisir», ont-ils écrit.

«Le corps de la femme n'est pas un argument marketing et ne peut pas servir à promouvoir l'image de notre belle ville aux atouts naturels, patrimoniaux et culturels nettement plus attirants que ce cliché tristement sexiste», indique aussi le document.

«Photo vulgaire et ridicule»

Plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont aussi été indignés suite au choix des photos.

«Quelle honte... J'ai pas de mots…», «vous voyez pas le sexisme sur cette campagne?», «photo vulgaire et ridicule», «non mais quelle honte! Affreusement sexiste», telles étaient les réactions.