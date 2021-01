Attaqué au couteau à la station de lavage pour un Kärcher mal rangé

Une altercation a dégénéré entre deux hommes venus faire nettoyer leur voiture, à une station de lavage de Toulouse, rapporte France Bleu. Un client a en effet reproché à celui qui le précédait d’avoir laissé un Karchër traîner par terre, au lieu de le ranger.

Après une brève dispute, l’individu mis en cause a quitté la station de lavage… pour revenir plus tard armé d’un couteau. Il a alors agressé celui qui lui reprochait sa négligence, le projetant à terre et le blessant à l’arme banche.

Blessé au genou

La victime de 35 ans a été touchée au genou et s’est vue prescrire 21 jours d’ITT. L’agresseur a quant à lui été appréhendé par la BAC (Brigade Anti-Criminalité). Placé en garde à vue, il a reconnu les faits, déclarant cependant avoir fait usage d’un tournevis et non d’un couteau.

Il doit être jugé en comparution immédiate ce 14 janvier.