Un toxicomane agresse son voisin handicapé pour 10 euros dans l’Oise

Ayant besoin d’argent pour acheter de la drogue, un Noyonnais a agressé son voisin handicapé, le 9 janvier, rapporte Le Parisien.

Comme le relate le quotidien, le trentenaire s'est rendu chez son voisin de palier, au sein du foyer Coallia, pour lui vendre un manteau à 10 euros. Ce dernier qui souffre d'un handicap mental a refusé. C’est alors que le toxicomane l'a empoigné, lui a serré le cou et l’a poussé sur son lit.

Alerté par les appels au secours, un autre résident a mis en fuite l'agresseur et a appelé la gendarmerie.

La défense explique la détresse de son client

Condamné ce 14 janvier par le tribunal de Compiègne à six mois de prison ferme et six mois avec sursis, l’agresseur devra suivre des soins psychologiques et en addictologie, sous peine de devoir effectuer sa peine de sursis. Le tribunal lui a également interdit d'entrer en contact avec sa victime et de paraître au foyer Coallia.

Comme l’a expliqué l’avocate, son client «est prêt à vendre ses vêtements pour s'approvisionner dans l'urgence de l'addiction. Le crack engendre un manque phénoménal».