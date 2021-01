Un chien du Raid poignardé par un forcené lors d’une intervention dans les Yvelines

[#Intervention] Bravo à la @PoliceNat78 et au #RAID pour leur intervention, avec courage et sang-froid, sur un forcené armé à @villepoissy hier soir 👏

Prompt rétablissement à Jakadi, le chien du RAID gravement blessé durant l'intervention. Ses jours ne sont plus en danger 🐶👍 https://t.co/5G8cxGmBXx