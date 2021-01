Les héritiers d’une personne décédée jettent tout, bijoux et argent liquide compris

Le maire d’une commune située en Meurthe-et-Moselle a découvert dans des sacs poubelle abandonnés des colliers et des boucles d’oreilles jetés par des héritiers qui avaient vidé une maison sans procéder au tri.

Après être tombé sur un dépôt sauvage d’ordures, le maire de Domjevin, dans le département de Meurthe-et-Moselle, devait prévenir la gendarmerie et les instances s’occupant de la collecte des déchets. Mais il a décidé d’abord d’ouvrir plusieurs des 14 sacs en plastique de 120 litres pour trouver des indices qui permettraient d’identifier les coupables, relate L’Est républicain. Il y a découvert des papiers d’identité, des conserves alimentaires non périmées et deux boîtes métalliques fermées.

En ouvrant l’une des boites, il a trouvé une alliance en or, des colliers et des boucles d’oreilles. La seconde contenait de l’argent liquide. Le maire a apporté ses trouvailles à la gendarmerie.

Ils jettent sans faire le tri

Il s’est avéré que la carte d’identité appartenait à une femme récemment décédée. Ce qui a permis par la même occasion d’identifier les auteurs de ce dépôt illégal. Selon le quotidien régional, il semble que les descendants de la défunte aient vidé la maison sans même prendre la peine de jeter un coup d’œil à ce qu’ils ont envoyé à la poubelle.

Ils devront maintenant s’acquitter d’une amende.