Il profite de codes de cartes volés pour s’offrir un séjour dans un hôtel de luxe à Toulouse

Un homme qui s’offrait des vacances de luxe dans une suite à 2.000 euros d’un hôtel toulousain et recevait chaque jour de nouveaux colis a intrigué le gérant. La police a été alertée, l’a démasqué comme un voleur et l’a placé en garde à vue.

Un homme de 41 ans a emménagé pendant 15 jours dans une suite à 2.000 euros la nuit d’un hôtel de Toulouse. Il achetait de plus tous les jours des articles en ligne, commandait des repas et du champagne et se faisait livrer directement. Son comportement a attiré l’attention du personnel de l’établissement qui a alerté la police, rapporte La Dépêche du Midi.

Jeudi 14 janvier, l’individu a été contrôlé par la police alors qu’il circulait en voiture dans Toulouse. Il a été placé en garde à vue puisqu’il conduisait sans permis et sans assurance.

Les fonctionnaires ont fait le lien avec le signalement reçu quelques heures plus tôt de la part du gérant de l’hôtel qui le suspectait de régler ses frais avec une carte bancaire volée.

Des codes de cartes bancaires volés

Les investigations ont été poursuivies dans la suite du suspect où des vêtements, des montres et des lunettes de luxe ont été découverts.

Il avait réussi à subtiliser plusieurs codes de cartes bancaires dont il s’était servi afin de payer ses achats.

Il a été présenté au parquet de Toulouse ce week-end avant de passer en jugement dans le cadre d’une comparution immédiate au tribunal correctionnel.