Exaspérés par les dégradations sur des véhicules depuis le couvre-feu, les Marseillais s’organisent

Depuis l’instauration du couvre-feu, le nombre de vols et de dégradations sur des véhicules stationnés dans des rues désertes est en forte hausse à Marseille, relate Franceinfo.

Ainsi, dans le parking souterrain d’une résidence du Xe arrondissement, une quinzaine de véhicules ont été vandalisés en quelques jours. Les voleurs ont bien pris le temps de désosser certains d’entre eux.

Exaspérés, les habitants ont décidé d’organiser une surveillance dans le quartier en effectuant des rondes nocturnes dans leur parking. Un collectif citoyen baptisé #Touchepasàmarue a été mis en place sur la Toile dans l’objectif de dire «stop» à l’insécurité et d’attirer l’attention des élus et des pouvoirs publics sur le problème. Le groupe compte déjà plus de 500 participants.