Se faisant passer pour un prêtre, un ex-candidat de téléréalité procède à des crémations dans le Var

Le diocèse de Fréjus-Toulon a alerté ses fidèles dans un communiqué publié le 19 janvier sur son site sur un curé officiant lors de funérailles depuis plusieurs semaines au crématorium de La Seyne-sur-Mer, dans le Var.

Il se fait appeler «Père Laurent» mais n’est pas membre du clergé de l’Église catholique romaine et n’est pas reconnu par cette dernière, précise la source.

Selon Var-Matin, cet homme est Laurent Lenne, ancien candidat de l’émission de téléréalité Secret Story. Il se présente sur les réseaux sociaux comme «évêque de l’Église apostolique et œcuménique».

Monseigneur Rey a déclaré auprès du quotidien que «ces célébrations sont potentiellement trompeuses pour les personnes endeuillées. Ce qui relève de la tromperie, c’est quand certaines familles souhaitent faire appel à quelqu’un de l’Église et qu’elles sont redirigées vers une personne qui n’y appartient pas».

Refus de démission

D’après le Figaro, depuis, Laurent Lenne aurait rédigé sa lettre de démission «en s'excusant de la gêne qu'il aurait occasionnée à l'entreprise». Le directeur a refusé qu'il quitte son poste, «car il n'a commis aucune faute à nos yeux», a-t-il indiqué: «nous sommes un service public et nous n'avons pas à nous mêler de problèmes religieux, nous ouvrons nos portes à tout le monde sans exception, et nous ne faisons que proposer des salles à des opérateurs funéraires. De plus, nous n'avons eu que des retours positifs à son égard».

À son tour, la Communion Saint Lazare, qui reconnaît avoir dû se «mettre en retrait avec la crise du Covid», souligne toutefois qu'elle ne souhaite pas «abandonner les familles qui souhaitent un accompagnement religieux, mais qui n'ont pas une pratique religieuse au point de souhaiter une messe», rappelant que le principal problème étant «que Laurent Lenne parle au nom de l'Église tout en donnant un enseignement qui est contraire à celui de l'Église catholique».