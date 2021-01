Une femme enceinte tente d’allumer un barbecue dans son four, une boule de feu la brûle sur tout le corps

Son désir de grillades a mal tourné pour cette femme enceinte et son beau-frère. Une explosion a eu lieu en la blessant grièvement, son pronostic est engagé.

Une habitante de Vitry-sur-Seine, enceinte de six mois, se trouve entre la vie et la mort après avoir été brûlée du cou jusqu’aux pieds en voulant allumer un barbecue dans son four, rapporte Le Parisien. Les faits ont eu lieu le 22 janvier, avenue Lucien-Français.

Selon le média, la femme, locataire d’un appartement dans un grand ensemble, a mis de l’alcool à brûler et du charbon dans son four. Une explosion s’est produite après qu’elle l’a allumé.

Comme l’indique le quotidien, une boule de feu l’a brûlée sur tout le corps.

Ses jours en danger

Son beau-frère a également été touché mais moins grièvement. Il présente des brûlures au niveau des mains et des mollets, et a été légèrement intoxiqué par les fumées. Il est dans un état de choc.

Les sapeurs-pompiers ont rapidement pris en charge les blessés.

La femme a été hospitalisée dans un état critique à Paris, son beau-frère au Kremlin-Bicêtre.

«Il s'agit d'un accident très atypique, a dit la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), citée par Le Parisien. Les gens pensent que seul le récipient ou la flaque de l'alcool va brûler. Or, il s'agit d'un liquide extrêmement volatil. Lorsqu'il est placé dans un milieu confiné comme un four, dès que l'énergie d'activation arrivera, cela créera une boule de feu».