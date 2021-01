Une course sur l’hippodrome de Vincennes a failli mal tourner à cause de la pluie - vidéo

Les mauvaises conditions météorologiques ont failli provoquer une catastrophe lors d’une course sur l’hippodrome de Vincennes. Mais le pire a été évité.

Un drame a été évité de peu le 24 janvier sur l’hippodrome de Vincennes, dans le Val-de-Marne.

Comme le montre une vidéo diffusée sur le compte Twitter du média Equidia, la course s’est déroulée dans des conditions météorologiques difficiles.

Sur la séquence publiée, l’autostart, voiture possédant des grilles et qui donne le départ aux participants, a soudainement dérapé à cause de la neige et de la pluie qui se succédaient. Mais par chance elle s’est dirigée vers le côté en ne touchant pas les participants.

Equidia précise qu’aucun blessé n’est à déplorer, ni parmi les hommes ni parmi les chevaux. En outre, le matériel est resté intact.