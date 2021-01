Agression de Yuriy à Paris: sa mère donne de ses nouvelles - photo

Dix jours après la violente agression du jeune Yuriy à Paris, sa mère Nataliya a donné de ses nouvelles. Comme elle l’a confié à BFM TV, son fils, qui a pu ouvrir les yeux ce week-end, mais pour qui parler reste encore difficile, «essaie aujourd’hui de s’exprimer».

«Hier, il avait des crises d’angoisse, aujourd’hui, il va mieux», a-t-elle expliqué.

En outre, Nataliya a posté ce 25 janvier sur Instagram une photo d’elle et de son fils avec la légende: «Yuriy va mieux aujourd’hui. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières».

Tabassage en plein Paris

Près de son collège Guillaume-Apollinaire, dans le 15e arrondissement, Yuriy, 15 ans, a été sauvagement pris à partie le 15 janvier dans l’après-midi par une bande. Ce déferlement de violence a été enregistré par une caméra de surveillance.

Le parquet de Paris a ouvert dès le 15 janvier une enquête pour «tentative d’homicide volontaire».

D’après le premier certificat médical, Yuriy souffre d’un traumatisme crânien avec plusieurs fractures graves, d’un hématome entre le cerveau et le crâne et d’une contusion cérébrale. Un de ses doigts et son nez sont cassés, il a également plusieurs plaies à la cuisse. Il a passé huit jours dans le coma artificiel. À ce stade, son pronostic vital n’est plus engagé.