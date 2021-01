La police débarque en pleine soirée libertine et verbalise une centaine de personnes enfreignant les mesures sanitaires

Les forces de l’ordre ont été appelées en début de soirée le 29 janvier à l'occasion d'une soirée clandestine à Collégien, en Seine-et-Marne. D’après les informations de BFM TV, il s’agissait d’une soirée libertine.

Après s’être présentées sur le parking vers 21h, les forces de l’ordre ont émis 11 procès-verbaux, soit des amendes de 135 euros chacune, pour non-respect du couvre-feu aux personnes devant l’entrepôt.

Ce n’est que deux heures plus tard que la police a obtenu l’autorisation de pénétrer dans l’enceinte du bâtiment et a dressé 81 autres procès-verbaux pour la même infraction. Les fonctionnaires ont également saisi de l’alcool, ainsi que du matériel son et lumières.

Un ou des organisateurs présumés recherchés

Selon des informations de samedi, la police était toujours à la recherche d’un ou des organisateurs de la soirée. Aucun individu n’a été mis en garde à vue.