Un Algérien encagoulé et armé fuit la police et frappe un agent à Nantes

Des policiers de Nantes ont décidé de procéder le 31 janvier à un contrôle lorsqu’ils ont aperçu une Audi A3 dont les plaques d’immatriculation étaient illisibles à cause d’autocollants et de masques placés dessus, relate France Bleu. Qui plus est, le conducteur portait une cagoule et des gants. L’homme au volant a refusé d’obtempérer et a dévié sur l’herbe, mais a rapidement perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter un arbre.

Il est alors sorti de sa voiture et a tenté de fuir mais, monté au sommet d’une butte, il a été stoppé par un grillage, précise Actu Nantes. Le chauffard est alors revenu sur ses pas, levant les mains en l’air. Mais lorsque les policiers se sont approchés, il a donné un violent coup de genou au visage de l’un d’eux, a ajouté pour sa part Actu17.

L’agresseur a toutefois été maîtrisé, quoique difficilement, et menotté.

Une arme chargée dans la voiture

À l’intérieur du véhicule, les policiers ont découvert une arme de poing posée sur le tapis de sol côté passager. Un chargeur approvisionné était engagé et l’arme était chargée, poursuit Actu17.

Le conducteur, un ressortissant algérien, a été placé en garde à vue. Il s’avère qu’il faisait de plus l’objet d’une interdiction judiciaire de détenir une arme.

Une enquête a été ouverte pour «port d’arme prohibé, refus d’obtempérer et violences volontaires aggravées», note Actu Nantes.