«On nous prend pour des ploucs»: privé d’Internet, un village est totalement isolé en Ardèche

Depuis près d'un mois, le village de Coucouron, en Ardèche, est isolé. Comme le rapporte RTL, la localité qui fonctionne normalement toute l'année grâce à Internet en est privée, ce qui la rend «morte».

D’après la radio, le bureau de Poste, le centre des impôts et l'agence bancaire rurale restent fermés. À la mairie, aucun téléphone ne sonne et aucune démarche n'est possible. La pharmacienne déplore l’impossibilité de faire ses commandes de vaccins, alors que la gérante de la boucherie dénonce la non possibilité d'encaisser les clients sans connexion et sans ligne fixe.

«On a perdu des ventes et je ne peux pas faire de commandes. On est complètement bloqué et à l'arrêt. C'est le bazar!», lance-t-elle dans le reportage de RTL.

«Tout le monde s'en fout»

«On nous prend pour des ploucs!», s’exclame le maire de Coucouron, Jacques Genest.

«Personne ne réagit et tout le monde s'en fout. Jean Castex a dit qu'il fallait encourager le télétravail. Qu'il vienne faire du télétravail, nous n'avons plus Internet! Les gens en ont marre d'être abandonnés dans les territoires ruraux», poursuit-il.

Selon RTL, Orange a annoncé le 1er février un rétablissement du réseau Internet et fixe dans les sept jours.