Il chute de 12 mètres au-dessus d’une grille d’égout dans le Val-de-Marne

Une grille d’égout s’est dérobée sous les pieds d’un homme, le faisant chuter de plusieurs mètres, à Choisy-le-Roi. La victime souffre de multiples traumatismes et a dû être hospitalisée.

Un homme de 46 ans qui opérait sur une colonne de gaz est tombé dans les égouts, à Choisy-le-Roi, rapporte Le Parisien. Alors qu’il intervenait avec un collègue sur un terrain vague, l’individu a été pris d’une envie pressante de déféquer. Il s’est alors positionné au-dessus d’une grille d’égout, qui a fini par lâcher sous son poids.

La victime a alors fait une chute de 12 mètres et n’est pas parvenue à se sortir toute seule de cette délicate situation.

Hospitalisation

Le collègue du quadragénaire s’est donc résolu à appeler la police et à leur raconter toute la mésaventure. Les secours sont parvenus à remonter la victime, qui a été transportée à l’hôpital. Polytraumatisée, ses jours ne sont cependant pas en danger. Le commissariat de Choisy-le-Roi poursuit ses investigations pour faire toute la lumière sur les faits.

Les chutes de passants dans les égouts sont rares et se produisent le plus souvent lorsque les plaques et grilles d’égouts sont manquantes, notamment à l’occasion de travaux. En décembre, une collégienne était ainsi tombée dans une bouche d’égout dont la plaque avait été dérobée, vraisemblablement par des voleurs de métaux, dans le Doubs, relate L’Est républicain.