Son studio parisien squatté depuis deux ans, elle raconte son calvaire jusqu'à sa récupération - photos

À Paris, une propriétaire a pu récupérer, non sans violences, son studio squatté depuis deux ans, quasiment vide et dans un état qui laisse à désirer. Privée de ce revenu locatif, elle n’a pas pu payer son propre loyer et se retrouve désormais endettée. Contactée par Sputnik, elle raconte son calvaire qui est encore loin d’être terminé.