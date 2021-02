Deux Toulousains improvisent une séance de wakeboard sur une immense flaque d’eau – vidéo

Jeudi 4 février, Tom Le Mélinaire et Lucas Drag ont improvisé une séance de wakeboard, sport nautique consistant à faire des figures en étant tracté, dans un lieu surprenant, entouré des immeubles du quartier Andromède à Blagnac, commune de la banlieue toulousaine (Haute-Garonne).

Sur une immense flaque apparue grâce à la pluie, les deux jeunes ont pu s’adonner à leur passion en installant un «winch» électrique, un appareil de traction. La vidéo amateur publiée sur la page Facebook «Blagnac CityPlage» a fait réagir de nombreux internautes.

«On aime bien glisser dans des endroits insolites. Des amis qui vivent dans le secteur nous ont envoyé la photo de cette énorme flaque. On s'est dit que ça pouvait être cool!», explique Tom dans La Dépêche du Midi.

Chaîne YouTube

Ce fan de glisse partage non seulement sa passion sur Instagram, mais aussi sur la chaîne YouTube «Savage Wakeboarding» qu’il a créée avec un autre comparse. Le principe? Pratiquer le wakeboard dans des lieux insolites et d’exception. Il compte d’ailleurs revenir sur le site de Blagnac pour y tourner une vidéo. «On va explorer tout ce qui est possible, c'est juste pour le plaisir», conclut-il.