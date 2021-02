Maison squattée à Toulouse: défenseurs des occupants et du propriétaire se font face - photos

Deux rassemblements ont eu lieu ce matin, mardi 9 février, à Toulouse près de la maison d’un octogénaire où des squatteurs se sont installés en son absence, rapporte la Dépêche du Midi.

#toulouse Roland, 88 ans, ne peut plus rentrer dans sa maison, à Toulouse, car celle-ci est occupée par des squatteurs depuis le mois de septembre 2020. pic.twitter.com/zPV4321Wnn — Actu Toulouse (@actutoulouse) February 9, 2021

Une page appelant à aider la victime a été créé sur Facebook. Certains abonnés s’y sont rendus physiquement.

Le média précise qu’une dizaine de personnes se trouvaient devant la maison de l’homme qui a vu son domicile être occupé illégalement par plusieurs individus qui ont changé les serrures pendant son absence.

Cependant, le quotidien indique qu’une quinzaine de personnes, dont certaines encagoulées, sont arrivées sur place pour apporter leur soutien aux squatteurs.

Elles ont même apposé une banderole «Solidarité avec les squatteurs» sur le portail de la maison.

#tensions ce mardi à #Toulouse devant la maison de #Roland occupée par des squatteurs. Altercation entre soutiens de Roland et militants ext. gauche venus soutenir les squatteurs @PoliceNat31 sur place pic.twitter.com/kKjm4laA3s — Brice Vidal (@BV_journaliste) February 9, 2021

Le média relate que quelques invectives ont été lancées entre les deux groupes. Les forces de l’ordre ont dû intervenir.

Un «envahissement» illégal

Les squatteurs occupent la maison de l’octogénaire depuis septembre 2020. Le propriétaire faisait des aller-retour entre sa propriété et un appartement loué qui lui permettait d’être près de sa femme hébergée dans un Ehpad.

Il souhaitait vendre sa maison pour pouvoir rejoindre son épouse.

Une plainte a été déposée par l’octogénaire et sa fille, mais la police n’a rien pu faire, «puisque les intrus occupaient les lieux depuis plus de 48 heures». En outre, le tribunal a expliqué que l’expulsion des individus n’est pas possible «jusqu’au mois d’avril à cause de la trêve hivernale».