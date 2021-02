Ils empruntent une piste de ski en voiture et finissent verbalisés

La gendarmerie de la Savoie a verbalisé deux conducteurs ayant emprunté en voiture une route transformée en piste de ski. L’un des chauffards s’est en plus avéré positif au dépistage de stupéfiants.

Deux individus originaires de Marseille au volant d’une Audi RS3 et d’un Range Rover se sont retrouvés en difficulté après avoir emprunté la route du col du Mont-Cenis, transformée en piste de ski durant l’hiver, raconte la gendarmerie de la Savoie sur sa page Facebook.

Une dameuse a en effet dû intervenir lorsque l’un des véhicules a été bloqué sur la piste pour le remettre en circulation. Pour leur part, les conducteurs ont été verbalisés pour non-respect d'un arrêté et endommagement du domaine skiable par les gendarmes de la brigade territoriale autonome (BTA) de Val-Cenis.

Qui plus est, le conducteur immobilisé sur la piste et secouru par la dameuse s’est avéré positif au dépistage de stupéfiants, indique la gendarmerie. «Nous avons retenu son permis et immobilisé son véhicule», constate-t-elle.