Un restaurant du Nord rouvre temporairement pour héberger des SDF en période de froid - photo

Depuis lundi 8 février, un lieu de restauration de Wattrelos, dans le Nord, reste ouvert sans être inquiété par les autorités. Le salon «Les Orchidées», servant de lieu de réception hors crise sanitaire, s’est en fait transformé en centre d’hébergement pour les personnes vivant dans la rue, selon le site Lille actu.

Ce sont deux cousins, Abdel Farrak et Mohammed Essaikouki, qui ont eu l’idée d’utiliser cet espace chauffé pour venir en aide aux plus démunis. Après qu’un couple s’est présenté à eux pour réclamer de la nourriture, ces derniers lui ont payé l’hôtel. «Abdel, le propriétaire du restaurant, a pensé qu'il avait la place et l'équipe pour faire plus», raconte Mohammed auprès du média.

Ainsi, depuis une semaine, jusqu’à une vingtaine de sans-abri peuvent y passer la nuit, mais pas seulement. Ils reçoivent des vêtements, de la nourriture, et bénéficient du confort d’un vrai matelas. Mais très vite, d’autres citoyens prennent part à cette organisation, par exemple en donnant des sacs de nourritures ou de vêtements.

Élan de solidarité

Plusieurs professionnels se sont également mobilisés pour leur apporter de l’aide. Trois infirmières sont venues le temps d’une soirée pour les soigner, indique le propriétaire sur Facebook. Des coiffeuses ont proposé leurs services gratuitement et des supermarchés ont notamment fourni des produits d’hygiène.

Ayant appris la nouvelle, des policiers sont venus y déposer des sans-abri ainsi que des produits alimentaires, des couvertures, des matelas et des vêtements.

[#Covid19] Après qu'un restaurateur de #Wattrelos ait transformé ses salons inoccupés en hébergement d’urgence #GrandFroid, les #policiers de #Roubaix se sont mobilisés pour offrir aux sans abris matelas, vêtements et couvertures.#IlsSontPoliciers👏https://t.co/rRNxstT4Jo — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) February 11, 2021

Sur place, une employée d’un centre social leur a fait prendre connaissance de leurs droits. «Beaucoup les méconnaissent. Ils ont droit au RSA, à la couverture santé gratuite, la caution gratuite, et ne l’ont pas demandé car ils ne le savent pas», précise-t-elle à Lille actu, «j’ai fait le point sur leur situation, leurs papiers, on a refait des CV».

Hébergement temporaire

Le collectif de citoyens n’est toutefois pas en mesure de proposer son aide plus longtemps. Dès ce lundi 15 février, avec la remontée prévue des températures, ce centre d’hébergement temporaire fermera à nouveau. Une solution a été trouvée pour certains, mais d’autres repartiront dans la rue.

Au total, une cinquantaine de SDF s’y sont relayés pendant une semaine, selon le propriétaire. «C’est une des plus belles expériences de ma vie», a-t-il confié sur Facebook, espérant que d’autres restaurateurs lui emboîteront le pas.