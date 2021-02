Pour la Saint-Valentin, Patrick Balkany étale son amour pour sa femme sur les panneaux de Levallois – photo

Dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin, l'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) Patrick Balkany a déclaré son amour à son épouse Isabelle en utilisant les panneaux d'affichage électroniques de la ville.

«À toi, Isabelle, joyeuse Saint-Valentin. Je t'aime», tel était le message observable en pleine rue.

Son épouse a réagi à ce signe d’affection en publiant une photo du panneau sur son compte Twitter.

«Merci, mon chéri, Patrick Balkany, de cette si jolie "déclaration" et merci au Levalloisien anonyme qui a fait en sorte que tu me la fasses électroniquement!!»

💖💖💖💖

Merci, mon chéri, Patrick Balkany, de cette si jolie "déclaration" et merci au Levalloisien anonyme qui a fait en sorte que tu me la fasses électroniquement !!#Levallois #Saintvalentin2021 pic.twitter.com/zywawHNEVi — Isabelle Balkany (@ibalkany) February 14, 2021

​Soupçons d'utilisation frauduleuse de locaux de Levallois-Perret

Le 9 février, l’ancien maire de Levallois-Perret âgé de 72 ans a été mis en examen pour «abus de biens sociaux», «prise illégale d'intérêts» et «détournements de fonds publics» dans l'enquête sur des soupçons d'utilisation frauduleuse de locaux appartenant à la ville de Levallois.

Fin mai, Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés en appel respectivement à cinq et quatre ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale, sans incarcération immédiate du fait de leur état de santé. Plus tôt, au mois de mars, ils avaient été condamnés en appel à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale.