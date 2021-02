Alertés par des appels au secours, les gendarmes tombent sur un amateur de jeux vidéo

Un amateur de jeux vidéo a induit en erreur des gendarmes, qui se sont déplacés pour rien à

Mézidon Vallée d’Auge (Calvados), rapporte Ouest-France. Des résidents ont en effet alerté les forces de l’ordre dans la nuit du 13 février, croyant avoir entendu des cris de femmes dans un appartement voisin.

Pensant avoir affaire à une scène de violences conjugales, les autorités ont dépêché en renfort des éléments des pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) de Lisieux et Deauville. Sur autorisation du parquet, ceux-ci ont alors défoncé la porte et son tombés… sur un jeune homme endormi devant un jeu vidéo!

Pas une première

Tiré de son sommeil par les gendarmes, l’individu alcoolisé a expliqué qu’il jouait à Call of Duty, célèbre jeu vidéo de tir à la première personne. Immergé dans sa partie, il appelait en réalité à l’aide avec son casque.

Le joueur a été verbalisé pour tapage nocturne et a fait l’objet d’une procédure de renseignement judiciaire.

Un événement similaire s’était déroulé en septembre, dans un immeuble du 8e arrondissement parisien. Les policiers croyaient cette fois intervenir pour un différend familial, suite à des cris et insultes rapportés par des voisins. Ils étaient là encore tombés sur un joueur de Call of Duty, en train de faire une partie agitée, casque sur les oreilles.