Une victime d’accident mord le pompier venu à son secours

Un accident de quad a eu lieu dimanche 14 février à Capestang dans l’Hérault, rapporte Actu.fr. Outre aux deux blessés, des soins ont été prodigués à l’un des pompiers, mordu par l’une des victimes.

Deux personnes âgées de 40 et 50 ans ont eu un accident avec leur quad alors qu’elles circulaient sur la route reliant Narbonne à Capestang, précise le média. Le plus gravement touché souffrait d’un traumatisme crânien et a été héliporté vers le centre hospitalier de Béziers. L’évacuation a été organisée par la Sécurité civile.

La seconde victime s’est montrée virulente et a sérieusement mordu l’un des soldats du feu qui a dû lui aussi s’adresser à l’hôpital de Béziers. Une plainte a été déposée contre l’agresseur.

Un chien peut-être à l'origine de l'accident

Sur les lieux de l’accident, un chien a aussi été retrouvé blessé, précise Actu.fr. L’animal pourrait en être à l’origine.