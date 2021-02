À l’issue d’une course-poursuite, il se jette sur un policier et tente de le délester de son arme   

Un chauffard qui était poursuivi, d’abord en voiture puis à pied, par des policiers à Nantes, en Loire-Atlantique, s’est jeté sur l’un d’eux dans le but de s’emparer de son arme.

Un équipage de police, en mission à Nantes dans la nuit du 12 au 13 février, entreprend de procéder au contrôle d’un véhicule circulant à très vive allure. Mais loin d’obtempérer, le conducteur accélère, relate Presse Océan. Les fonctionnaires se lancent alors à sa poursuite et le chauffard réalise des manœuvres dangereuses en tentant de semer ses poursuivants, allant jusqu’à emprunter des ronds-points à contresens. Au bout de six kilomètres, un pneu de la voiture du fuyard éclate et ce dernier doit s’arrêter.

Le conducteur et ses deux passagers descendent du véhicule et prennent la fuite en courant. Les policiers les poursuivent, à pied également. Lorsque l’un d’entre eux est sur le point de rattraper le chauffard, celui-ci fait alors demi-tour et se précipite vers l’agent en proférant des menaces.

Sous l’emprise de l’alcool

Le fonctionnaire dégaine et lui ordonne de s’arrêter. Mais le suspect arrive à sa hauteur et tente de saisir son arme de service.

Entretemps, les autres membres de la patrouille de police rejoignent leur collègue. Le suspect est maîtrisé et interpellé.

Le chauffard, un jeune homme de 23 ans, a été placé en garde à vue. Il est soupçonné de refus d’obtempérer avec mise en danger de la vie d’autrui, outrage, rébellion, violence volontaire, conduite sous l’emprise de l’alcool, refus de se soumettre au dépistage de stupéfiants.