Énervé par les aboiements du chien de sa voisine, il la harcèle dans la Sarthe

Le 19 février, le tribunal correctionnel du Mans (Sarthe) a condamné un homme âgé de 66 ans pour harcèlement moral à l’encontre de sa voisine, une habitante de Saint-Saturnin de 76 ans, à cause de son chien, relate Actu.

Selon le média, le 4 août dernier elle a porté plainte auprès de la gendarmerie en lui reprochant «une série de faits de harcèlement et d’intimidation» qui se sont déroulés pendant les deux dernières années.

«C’était tous les jours»

Les relations entre les voisins sont devenues tendues après que la fille de la septuagénaire est partie au Nigeria en lui laissant son chien qui aurait pris pour habitude d’aboyer sur les promeneurs passant par le chemin vicinal.

«Les hurlements de chien, c’était tous les jours. Ma femme a fait deux phlébites à cause du stress, mes filles en pleuraient», se souvient l’homme.

En outre, il a été irrité par les «cris et chahuts» des fillettes de six et huit ans venues profiter de la piscine de la voisine, alors que ses propres filles étaient en train de préparer leurs examens, précise Actu.

800 euros d’amende

Pour se venger, l’individu a, par exemple, fait tourner son tracteur tondeuse à plein régime en rasant les murs de sa voisine. Il a aussi enregistré les aboiements de l’animal pour les diffuser ensuite «à plein volume par-delà la haie mitoyenne».

«Monsieur serait victime d’un complot. Saint-Saturnin, ce n’est pourtant pas Chicago», a déclaré Me Beaufils, avocat de la partie civile.

Le tribunal l’a condamné à 800 euros d’amende, dont 400 avec sursis, pour harcèlement moral. Il est obligé d’indemniser sa voisine à hauteur de 500 euros pour réparer son préjudice moral.