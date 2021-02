«Ils ont eu toutes les peines du monde à le maîtriser»: un motard attaqué par un chien, son maître condamné

Un homme de 46 ans circulait à moto à Piriac-sur-Mer, près de Guérande (Loire-Atlantique), le 27 août 2019, quand il a soudainement été attaqué par un chien qui venait de s’échapper d’une propriété. L’animal l’a mordu au mollet, le faisant chuter, puis à un bras et à une main, relate Actu.

Choqué et grièvement blessé, l’homme a dû subir une série d’opérations, dont la pose d’une plaque, et interrompre son activité pendant près de trois mois. Il ne peut plus fermer sa main droite.

La justice

«J’ai essayé de me défendre, ensuite son maître et un ami sont arrivés, mais ils ont eu toutes les peines du monde à le maîtriser», raconte-t-il au tribunal qui vient d’examiner l’affaire. «Je me suis senti un moment seul, les témoins n’osant pas intervenir par peur», ajoute-t-il .

Mis en cause, le propriétaire a reconnu sa responsabilité, avouant avoir mal fermé le portail, ce qui a permis à son chien, un labrador croisé dogue allemand, de s’échapper. L’animal a ensuite été conduit dans un chenil et euthanasié, même si ses papiers étaient en règle.

Alors que le procureur requérait six mois de prison avec sursis et une interdiction de détenir un animal pendant cinq ans, la juge l’a condamné à quatre mois plus deux ans d’interdiction. Le motard fera l’objet d’une expertise médicale, conclut Actu.