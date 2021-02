Un homme est décédé le 22 février au centre hospitalier de Cadillac, en Gironde. Il serait mort d’avoir bu trop d’eau, relate Le Républicain Sud-Gironde. Il pourrait s’agir de potomanie, un besoin maladif de boire.

La compagnie de gendarmerie de Langon-Toulenne a ouvert une enquête.

Une autopsie doit être pratiquée prochainement pour éclaircir les causes du drame.

La maladie

La potomanie est une pathologie résultant de troubles neurologiques, de perturbation de centres cérébraux régulant la soif ou encore de diabète de type 1 et 2, comme l’avait précédemment expliqué Le Figaro santé. Ainsi, une intoxication peut survenir lorsque la consommation d’eau dépasse les 10 litres par jour.

Pourtant, certaines personnes ont déjà absorbé plus de 15 litres d’eau, affirme RTL. Les causes de la maladie sont multiples, tant biologiques que psychologiques, mais la potomanie peut être mortelle. Le volume des urines augmentant, les reins sont en surchauffe et une hydratation excessive des cellules diminue la quantité de sel dans le sang, entraînant un œdème du cerveau.