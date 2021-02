Deux voyous filmés alors qu’ils incendient une voiture de police à Mulhouse - vidéo

Une voiture de police vide a été incendiée devant le bureau de police ouest de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, rapporte le syndicat Alliance Police Nationale Grand Est dans un communiqué de presse. Les faits se sont produits en pleine journée, le 26 février.

La source parle de «deux individus» qui ont mis le feu à l’aide «manifestement d’un engin incendiaire en n’hésitant pas à filmer leur action pour la diffuser sur un réseau social».

Sur les séquences, on voit des individus vêtus de noir et encapuchonnés s'approcher du véhicule sérigraphié. Une explosion retentit et il part en flammes.

Aucun blessé n’est à déplorer. Selon Le Figaro, deux interpellations ont été effectuées.

Des individus ont incendié un véhicule de la @PoliceNationale à #Mulhouse dans le quartier des Coteaux aujourd’hui en plein jour vers 16H00.

Commissariats attaqués, véhicules incendiés, policiers pris pour cible...

Quand tout cela va-t-il s’arrêter ?

pic.twitter.com/Cq6ysA01Ye — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) February 26, 2021

Dans ce même communiqué, le syndicat «dénonce une nouvelle fois avec force l’impunité de certains voyous qui n’hésitent plus une seule seconde à venir défier les policiers avec une arme classifiée par la législation comme étant un matériel de guerre». L’organisation réclame «une réponse pénale ferme et sans concession».

Les autorités s’expriment

Le préfet du Haut-Rhin, Louis Laugier, a réagi en condamnant «cet acte scandaleux».

Louis Laugier, préfet du #HautRhin : "Tout mon soutien aux forces de police de #Mulhouse, dont un véhicule a été incendié aujourd'hui ! Je condamne fermement cet acte scandaleux." — Préfet du Haut-Rhin (@Prefet68) February 26, 2021

La maire de Mulhouse, Michèle Lutz, a également exprimé son indignation.