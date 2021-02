Un individu interpellé après avoir commis 11 agressions sexuelles en pleine rue à Nantes

Un jeune homme de 22 ans a été placé sous contrôle judiciaire, le 25 février à Nantes, pour avoir commis 11 agressions sexuelles en pleine rue ces derniers mois, rapportent 20 Minutes.

Les forces de l’ordre ont interpellé le suspect le 23 février à son domicile après que les enquêteurs de la brigade de protection de la famille de la sûreté départementale ont réussi à remonter jusqu’à lui.

Le quotidien précise qu’il a reconnu les faits.

Plusieurs plaintes déposées

Selon le média, depuis le mois de septembre plusieurs victimes sont arrivées au commissariat de Nantes pour rapporter ces faits plus ou moins similaires. Les témoignages ont permis de constater que les actes avaient eu lieu tôt le matin. L’homme s’approchait d’elles et leur faisait «des attouchements au niveau des fesses et des seins, par-dessus les vêtements», précise la police, citée par 20 Minutes.

Neuf plaintes ont ainsi été portées par ces femmes, pour la plupart jeunes. Trois collégiennes de 13 à 14 ans font même partie des victimes.