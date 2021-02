Un bébé de deux ans meurt après être monté sur un quad avec ses sœurs

Le passage d’un quad sur une buse à Garchizy (Nièvre) est à l’origine d’un accident et du décès d’une enfant appartenant à la communauté des gens du voyage.

Une enfant de deux ans a trouvé la mort dans la Nièvre, à Garchizy, dans un accident de quad piloté par une fille de neuf ans et sur lequel deux autres enfants de trois et six ans avaient pris place, rapporte le Journal du Centre.

Le drame s’est produit sur une route communale à proximité d’un terrain de foot. Toutes les filles seraient issues d’une même famille appartenant à la communauté des gens du voyage, indique le journal.

L’aînée aurait perdu le contrôle de l’engin, qui a heurté une buse et finit dans le fossé. La benjamine aurait alors percuté le guidon et se serait retrouvée compressée.

La petite a été emmenée par ses proches au cabinet médical de Fourchambault avant d’être transportée au centre hospitalier de Nevers, où l’enfant n’a pu être réanimée. L’enquête devra établir les circonstances précises de l’accident, notamment l’endroit où il a eu lieu.